Laetitia MARCHAL

Madame, Monsieur,



Actuellement chef de produit, j’assure la structuration de l’offre produit en cohérence avec le positionnement et la stratégie de l’enseigne. J’optimise et pilote l’enveloppe budgétaire tout en étant garant des performances commerciales globales de la collection, en termes de volume, positionnement prix, marges. Je définis les quantités de produits finis à commander et négocie avec les fournisseurs. Je planifie le cadencement et organise la mise en place en place des articles par catégorie de magasin.



Mon goût du challenge et du travail en équipe, seront des atouts supplémentaires pour réussir pleinement et évoluer dans ma mission.



Mes compétences :

Achat

Communication

Communication réseau

Distribution

Enfant

Etude marché

Grande distribution

Marketing

Marketing achat

Merchandising

Prêt à porter

Prix

Textile

Textile Habillement

Gestion budgétaire

Approvisionnement et achats