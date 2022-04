Aurélie BAYEUL

Bonjour, je suis actuellement dans un cabinet indépendant de La Rochelle.

Ce cabinet est organisé en pôles de compétences (expertise comptable, social, juridique et audit), je prends en charge le portefeuille des missions d'audit du cabinet. Je suis responsable de l'organisation à la supervision des missions et encadre1 à 2 collaborateurs sur quelques dossiers.

D'autres missions me sont également confiées : établissement de comptes consolidés, évaluation, audit d'acquisition...

J'interviens auprès de différentes structures juridiques (associations, SEM, SARL, SAS...) dont les secteurs sont variés (médico-social, tutelle, insertion, évènementiel, transformation de café, grande distribution....)





Mes compétences :

Association Chantier d'insertion

Mutuelle de Livre II

Association Organisme de formation

Association Culturelle

Grande distribution alimentaire

Sociétés : SAS, SARL, SEM

Association secteur médico-social

Comptes consolidés (de 3 à 7 sociétés)

Association Service tutélaire