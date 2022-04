Aurélie BEAUMES

J'ai une excellente connaissance de la distribution commerciale (distribution sélective, BtoB, centrale d'achats) et la fonction achat qui sont les deux fils conducteurs de mon parcours professionnel.



Dotée d'une réelle appétence au produit et très adaptable, j'ai eu l'opportunité d'exercer mon métier dans des univers et marchés diversifiés ( alimentaire, produits fumeurs, papèterie, décoration et ameublement). J'aime apprendre et découvrir de nouveaux domaines d'activité en y dupliquant les bonnes pratiques acquises.



Je suis d'un naturel convivial et ayant un bon relationnel, je suis aujourd'hui à la recherche active d'un nouveau challenge dans les achats ou le développement de gamme avec une préférence pour le réseau hors foyer et la distribution sélective.



Contact : 06 11 33 49 36

aurbeaumes@yahoo.com



Mes compétences :

Commerce international

Gestion de marques

Négociation achats

Marques propres

Management

Sourcing international

Distribution B2B

Négociation contrats