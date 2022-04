Aurélie BONEU

Jʼai déjà occupé plusieurs postes dans le secteur des assurances. Le premier au sein d’un service IARD qui en était à ses débuts, ce qui m’a permis de participer à la mise en place du service et de réaliser la souscription de tous risques en IARD : responsabilité civile, construction, multirisque professionnelle, flotte, multirisque habitation, Auto, évènementiel, etc. … Ma rigueur, mon sens relationnel et ma force de proposition ont contribué activement à l’évolution du service IARD. J’ai poursuivi cette implication dans mon poste actuel où je gère des contrats d’assurance dommages entreprise.



Mes compétences :

Droit des sociétés

Chargé d'affaire

Juridique

Aisance relationelle

Force de proposition

Autonomie

Adaptabilité

Rigueur