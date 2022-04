Aurélie BEAUPIED AUBERT

Juriste avec une expérience de quelques années dans des domaines différents: droit de la sécurité sociale au sein d'une association pour les handicapés, droit immobilier et gestion comptable dans un syndic, droit des voies d'exécution chez des huissiers, droit du contentieux et des procédures collectives dans des banques et assurances... Bref facilement polyvalente et adaptable.



Mes compétences :

Conseil

Contentieux

Juriste

Recouvrement

Assistance juridique