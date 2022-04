Aurélie BEBEAU

Mon bac obtenu à l'île de la Réunion en 2007, j'ai intégré l'IESEG à Lille dans le but d'obtenir un Master.



Depuis, j'ai réalisé un échange universitaire d'un an au Chili (Universidad del Desarrollo), je réalise actuellement un double diplôme en Italie (Universita Carlo Cattaneo LIUC), et ai également réalisé divers stages à l'étranger. Ces expériences m'ont permis de développer ma capacité d'adaptation à différentes cultures, ainsi que le goût de vivre à l'étranger et de découvrir de nouvelles manières de penser au quotidien.



Suite à mon stage de fin d'études dans le secteur du tourisme en tant qu'assistante commerciale pour la zone Europe, j'ai acquis une nouvelle expérience dans le domaine professionnel à travers des horizons différents et un nouvel intérêt.



Cependant, aujourd'hui je souhaite toujours me tourner vers le secteur de l'import export, et suis actuellement à la recherche d'un poste en CDD ou en CDI, voire un VIE en France ou à l'international.



Mes compétences :

Pack office

Import/Export

International

Tourisme