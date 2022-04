Aurélie BEIGNON

www.aureliebeignon.com

aurelie.beignon@gmail.com - 06 81 12 34 01



Consultante en création et développement d’entreprises



Mon métier :

- accompagner des porteurs de projet de création, reprise ou développement d’entreprise, de la phase amont du projet aux premières années d’activités

- former et coacher le public étudiant dans leurs projets d’entrepreneuriat



Porteurs de projet, dirigeants d'entreprise, je vous propose un accompagnement individuel et personnalisé adapté à vos besoins :

- Vue à 360° sur votre projet

- Structuration et phasage du projet

- Aide à l’élaboration du business plan

- Expertise et optimisation du plan de financement : recherche d’aides et subventions

- Mise en réseau

- Plan d'amélioration continue



Enseignants, responsables de formation, directeurs d’écoles, j’interviens auprès d’étudiants sur des thématiques propres à l’entrepreneuriat à travers une approche pragmatique et créative :

- travaux dirigés et ateliers (sensibilisation à la création d’entreprise, business plan / business model, aides et financements…)

- coaching (projets réels ou fictifs de création d’entreprise, étudiants entrepreneurs)



Quelques références :

- RIGHT Management (Groupe Manpower) / Cabinet RH : Consultante partenaire en création d’entreprise

- MOBIDYS / Numérisation et diffusion de livres adaptés à destination du public DYS : Accompagnement dans la structuration du projet et apport d’un regard extérieur.

- DIRECT OPTIC / Opticien en ligne : Identification des aides et financements liés au projet de développement et mise en relation

- MBWAY / Ecole de commerce : Coordinatrice du Challenge Startup et formatrice entrepreneuriat

- UNIVERSITE NANTES ANGERS LE MANS (UNAM) : Coaching d’entrepreneurs-étudiants et animation d'ateliers