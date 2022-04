Aurélie BENHARKATE

Depuis Août 2007 Pages Jaunes - Eysines



Depuis 2010: Responsable de Ventes



De 2007 à 2010: Conseillère Commerciale





De 2003 à 2007 BPI Leroy Consultants - Cabinet de conseil en Ressources Humaines

Consultante à Paris puis Bordeaux



Missions FORD AQUITAINE INDUSTRIE, EADS SOGERMA, Marie Brizard, Cofinoga...



Mission AIR LIBERTE : antenne- emploi de 2500 salariés. Taux de reclassement obtenu :75%

Prise en charge et accompagnement professionnel de 100 personnes (toutes catégories socio-professionnelles confondues) .



PROJET SALARIAL



· Définition et mise en place du parcours d’accompagnement :

bilan professionnel et personnel

étude de transférabilité des compétences

négociation des projets de formation et mise en place des projets de validation des acquis de l’expérience

élaboration du projet professionnel

mise au point d’outils de communication

préparation aux entretiens et activation du projet

intégration dans le nouveau poste

· Animation de groupes : bilans de compétences, techniques de recherche d’emploi, simulations d’entretiens

· Prospection et détection d’offres d’emploi

· Organisation de forums-emploi professionnels



PROJET DE CREATION D'ENTREPRISE



· Définition et mise en place du parcours d’accompagnement :

réalisation du bilan entrepreneur

méthodologie de l’étude de marché

définition de la stratégie commerciale

réalisation du montage financier (business plan)

optimisation juridique et fiscale

élaboration des démarches administratives (dossier ACCRE, Chambre de commerce ou des métiers…)

soutien dans les démarches ASSEDIC/ANPE (Droits et devoirs)

mise en relation avec un réseau d’experts (cabinets d’experts comptables, cabinets d’avocats, banques, agences immobilières spécialisées, associations de créateurs ou repreneurs d’activité…)

Suivi post création

· Animation de groupes : méthodologie de l’étude de marché, montage financier, possibilités juridiques et fiscales…







2001-2002 BETC Euro RSCG – Agence de publicité

Chargée d’études



Recherche, collecte et synthèse d’éléments socio-economiques et animation de réunions de consommateurs.



1998-2000 CMA Management – Cabinet de recrutement par approche directe

Consultante en recrutement

Conduite de missions de recrutement par approche directe. Fonctions visées : commercial, technico-commercial, chef de projet…



· Analyse et définition du besoin et du profil avec le client

· Identification, qualification téléphonique

· Conduite d’entretiens, sélection et présentation des candidats

· Suivi d’intégration des candidats



Mes compétences :

Manager

Commerciale

Vente