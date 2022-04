Aurélie BÉOSIÈRE

Diplômée d'un Master II de droit de la bioéthique, j'ai souhaité privilégier une expérience de terrain dans le domaine qui m’intéressait, la santé, à ma formation.



De 2010 à 2012, j'ai participé à la mise en place de Systèmes d'Information santé en région Ile-De-France dispensant une meilleure visibilité de l'offre de soins ainsi qu'une meilleure prise en charge du patient.



Cette expérience m'a permise d'acquérir une connaissance du terrain , de ses acteurs (de l'assistante sociale à la direction d'établissement) , mais aussi des enjeux stratégiques de l'offre sanitaire en IDF.



Aujourd'hui juriste au sein du département Appui, du Groupement de Coopération Sanitaire des Systèmes d'Information Partagés en santé en IDF (GCS D-SISIF), j'assure un appui dans le portage des projets et la gestion de la structure.

Mes compétences vont de la gestion et du suivi des marchés publics, du conseil et de l'expertise juridique (principalement NTIC mais s'ouvrant à un large panel) à du droit social.

La transversalité de ce poste permet de combler ma volonté d'apprentissage constant et ma polyvalence.



J'ai à coeur aujourd'hui d'apporter un appui technique et juridique afin de contribuer à l'accueil, au développement et à la mise en place des projets SI Santé destinés à l'amélioration de la coordination et de la qualité des soins.













Mes compétences :

juriste

conduite du changement

système d'information

Santé