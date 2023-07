Elodie PLIQUET

De nature consciencieuse et méthodique accompagnée d’un vif désir d’apprendre, je suis une personne rigoureuse qui aime aller à la découverte de nombreux domaines et relever de nombreux défis.



Je possède une grande capacité d'adaptation et d'organisation à toute situation, ainsi que dans la gestion opérationnel d'une équipe. J'apprécie partager mon expertise sur différents domaines (immunologie, cancérologie, biologie moléculaire et cellulaire).



Tout ceci est agrémenté d'une vivacité d'esprit et d'une bonne humeur permanente.



Mes compétences :

Adaptabilité

Cancérologie

Immunologie

Biotechnologies

Gestion de projet

Biologie moléculaire et cellulaire

R&D