Aurélie BERTHELE

Evoluant dans le milieu des centres d'appels depuis 6 ans, je maîtrise aujourd'hui parfaitement les techniques de vente (rédaction d'argumentaire, formation des nouveaux collaborateurs, résultats personnels en augmentation régulière) et de fidélisation d'un portefeuille clients.

En outre, mon expérience de superviseur (encadrement d'une équipe de 12/16 téléconseillers) m’a convaincus d'évoluer dans ce sens.

Animer et assister une équipe de téléconseillers, analyser la qualité du service, gérer les plannings et adapter les procédures pour résoudre les problèmes, telles sont les missions pour lesquelles je me sais efficace.



Mes compétences :

Management

Microsoft Word

Microsoft Excel

Customer Relationship Management

CMS 8800

Avaya switches