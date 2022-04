Aurelie BERTRAND

Forte d’une expérience de plus de 12 ans dans l’assistanat commercial et administratif et de Direction, j’ai eu l’opportunité d’intégrer différents domaines d’activités et d’acquérir une excellente organisation, une faculté d’adaptation et une grande polyvalence que j’aimerais mettre à profit.

Mes compétences professionnelles m’amènent à vous présenter ma candidature pour répondre à vos demandes.

Lors d’un éventuel entretien, je vous exposerais de vive voix mes motivations.





Ci-dessous quelques domaines de compétences :



- Gestion : Plannings : commerciaux/techniciens/Direction/collaborateurs



- Organisation : Réunions, déplacements, réservations, séminaires, workshop



- Assurances : Traitement de dossiers : constats/sinistres/RC/suivi/statistiques

Gestion des parcs véhicules PL/VL



- Management : Equipes : conducteurs, commerciaux, stagiaires, techniciens, formation des collaborateurs



- Formation : dossiers : OPCA, DIF, Fongécif, CIF, Formations internes



- Recrutement : Procédure : tests, entretiens, dossiers RH



- Commercial : Devis/bons de commandes/factures, suivi/fidélisation clients,

appels d’offres, prospection



- Administratif : Courriers, commandes fournisseurs, phoning, e-mailings,

mutuelle, tickets restaurant, CE, CHSCT, ACMS







LOGICIELS GRAPHIQUES :



(Mac et Pc) XPRESS – INDESIGN – PHOTOSHOP – ILLUSTRATOR – POWERPOINT



LOGICIELS BUREAUTIQUE :



Pack Office (Excel, word, powerpoint, outlook) – Acrobat reader/writer…



Mes compétences :

Diplomatie

Ressources humaines

Direction commerciale

Secrétariat

Adaptabilité

Direction générale

Mise en page

Management

Droit des assurances

Assistanat commercial

Rédaction

Relationnel

Recrutement

Prospection

Formation

Communication

Organisation du travail

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator