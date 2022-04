Aurelie BESSAOU

Titulaire d’une licence logistique, j’ai passé deux années en alternance durant la formation de « DUT logistique et transport » ainsi qu’une année supplémentaire durant la formation de « Licence Logistique » au sein de l'entreprise LEACH INTERNATIONAL à Sarralbe pour le poste « assistante logistique », trois années en alternance qui m’ont énormément permis d’évoluer.



Le domaine de la logistique me passionne par les responsabilités et l’organisation qu’il implique. Mon aisance en langue anglaise et face aux outils bureautiques et informatiques ainsi que mon expérience en logistique au sein de la société « INTERNATIONAL m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences.





Maitrise des logiciels : Word, Excel, Access, Powerpoint, Outlook Express, ERP : IFS

Certificat de compétences informatique : C2i niveau 1



Anglais : bon

Certificat de compétences en langue anglaise : TOEIC avec 925/990 points

Allemand : notions.