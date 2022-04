Aurelie BETAILLOULOUX

De retour en Corrèze, après 5 années passées en Ile de France, je suis à la recherche d'un poste dans la gestion des ressources humaines ou dans la gestion de projet.



Mes précédentes expériences au sein d'une DRH et en organisme de formation m'ont permis de découvrir les ressources humaines dans leur ensemble et l'intérêt que je porte à ce domaine.



Durant 2 années, j’ai travaillé au sein de la Direction des Ressources Humaines d’un établissement public (Inria). Tout d’abord au service recrutement et concours (organisation des concours externes, préparation du GPEC, procédures et suivi de l’accueil des stagiaires et apprentis) puis au service paie (portefeuille de 700 paies).

J’ai ensuite intégré un organisme de formation spécialisé dans la formation des agents du service public. Ce poste m’a permis de connaitre toute la procédure pour la mise en place d’une formation, de la réponse à l’appel d’offre à l’évaluation de la formation, en passant par le contenu pédagogique, les réunions de cadrage et la logistique.



Mes talents de création, de gestion et d'organisation accompagnés de l'intérêt que j'éprouve pour ce type d'action me poussent à'orienter ma carrière vers la gestion de projet, toujours dans le domaine des RH.



Mes capacités d’adaptation, mon sens du relationnel et ma rigueur dans le travail ont toujours fait de moi un élément apprécié de mes supérieurs et collaborateurs.



J'espère que mon profil attirera votre attention de recruteurs ayant besoin de collaborateur dynamique et motivé.



Mes compétences :

Gestion

Administratif

Accueil

Microsoft Office

Vente

Adaptabilité

Rigueur