Aurélie BEUGIN CHAMBON

Diplômée de l’école Polytech’Orléans fin 2004, en temps qu’ingénieur en génie civil, j’ai débuté ma carrière professionnelle dans la branche travaux publics, comme conducteur de travaux en entreprise privée sur Orléans(SCREG, groupe BOUYGUES). De novembre 2004 à juillet 2007, j'ai réalisé différents chantiers de voirie et réseaux divers (aménagements de VRD de sites publics et privés, création de pistes cyclables en calcaire stabilisé, …), ainsi qu’un important chantier de génie civil (équipe de vingt à trente personnes) sur un an.



Ayant un peu plus de recul dans le domaine de l’exploitation, j’ai rejoint celui de la maîtrise d’œuvre privée en 2007, en temps que chargée d’études chez SNC Lavalin à Orléans, au sein de GTO, Groupement pour la seconde ligne du Tramway Orléanais. J’ai participé aux phases PRO et DCE des marchés de travaux VRD de la seconde ligne, en préparant des pièces techniques et graphiques, en réalisant des phasages travaux et des dessins sous Autocad. J’ai également effectué quelques visites chez des riverains dans le cadre des mesures compensatoires relatives aux travaux. De juillet 2008 à février 2010, j’ai suivi la phase EXE du marché VRD de 3 millions d’euros du Réaménagement du boulevard Marie Stuart et du dépôt bus Setao à Saint jean de Braye (45), en temps que responsable du marché. De mars 2010 à août 2011, j'ai été responsable technique et financier d'un marché de VRD d'une portion de 1,2 km du tramway (10 millions euros). J'ai participé également au comité de pilotage.



Dans le cadre du projet du tramway d'Orléans, j'ai été amené à travailler avec le lycée Gaudier Brzeska de St Jean de Braye (45). J'ai ensuite saisi l'opportunité d'occuper un poste d'enseignante dans ce lycée. Je suis professeur de génie civil (mécanique, technologie des routes et topographie) avec des élèves de BTS Travaux Publics, depuis septembre 2011.

Je prépare actuellement le concours de professeur en lycée professionnel option construction et réalisation, afin d'être titularisée en septembre prochain.



Je ne suis pas actuellement en recherche d'emploi.



Mes compétences :

Génie civil

Ingénieur Génie Civil

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage