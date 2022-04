Aurélie BEULQUE

Je travaille pour Auchan depuis 2004,

j'ai travaillé dans différents rayons (Self discount, Parfumerie, Droguerie, Fromage LS, Coordinateur PGG PF LS, Fruits et légumes).

Mon travail actuel me permet de développer mes compétences managériales, commerciales et économiques (Gestion des stocks, compte d'exploitation).

Mon objectif est d'évoluer vers des postes a responsabilités.



Mes compétences :

Gestion

Vente

Management

Gestion des stocks

Gestion de la qualité