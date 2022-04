Aurelie BEVEN

Après une expérience de 3 ans à Salamanque, j'ai intégré l'Ecole des Sciences et Techniques Commerciales de Marseille en 2006. J'occupe une double fonction au sein de l'établissement. En effet, j'interviens en qualité de Directrice Pédagogique et Responsable Relation Entreprises. Spécialiste de l'alternance, la volonté de notre équipe est de guider au mieux nos étudiants dans leur évolution professionnelle.



Egalement accessibles par le biais d'une VAE, l'ESTC propose la préparation d'un double master:

- le Bac + 5 "Manager du Développement Commercial", inscrit au RNCP et reconnu par l'Etat

- le Master Européen Stratégie d'Entreprise, reconnu par la Fédération Européenne des Ecoles.



De même, nous préparons à l'obtention:

- du titre niveau II "Responsable Gestion d'Entreprise" option Ressources Humaines ou Marketing/Communication, inscrit au RNCP et reconnu par l'Etat.

- du Bac + 5 "Manager en Ressources Humaines et Innovations Sociales"



N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire ou à m'envoyer vos CV. J'étudierai avec la plus grande attention votre candidature.



Pour plus d'informations, je vous invite à vous connecter sur le nouveau site de l'ESTC:Array



Mes compétences :

Formation Professionnelle

Ressources Humaines

Stratégie d'entreprise

Marketing

Autonomie

Management

Rigueur

Adaptabilité

Accompagnement VAE