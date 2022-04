Aurélie BIMBERT DUGAS

Je suis éducatrice spécialisée à Poitiers.

Je travaille actuellement auprès de jeunes adultes atteints de surdité, et ayant des handicaps associés.

Je suis en CDI à temps partiel.



J'ai plus de 3 ans d'expériences dans différents secteurs du travail social : ITEP, SESSAD et MECS principalement.



Mes compétences :

Persévérante

Sociable

Dynamique