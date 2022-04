Aurelie BLANCHE

Titulaire d’une Licence Administration Economique et Social, option Gestion des Entreprises, j'ai complété cette formation par un cursus Juridique et ai obtenu un Master 2 en droit des affaires – spécialité juriste d’entreprise.



Ma vision personnelle du Droit est de conseiller au mieux les personnes faisant ayant besoin d'aide.



Ma pratique professionnelle m'a permis de renforces ces qualités de conseil et de négociation.



Motivée par le droit dont j’apprécie la logique, organisée et réactive, je suis à même de m’impliquer pleinement et de mener à bien toutes les missions qui me sont confiées.



De plus, mon esprit de synthèse et mes qualités d’oratrice sont des atouts



Mes compétences :

Droit social

Droit des sociétés

Droit commercial

Droit des affaires

Procédures civiles d'exécution