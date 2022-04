Aurélie BLAS - CARPENTIER

Diplômée du CELSA en Management Interculturel des communications, je suis spécialiste en communication internationale et interculturelle.



Depuis début 2010, je suis chargée de communication projets au siège de la Macif. J'accompagne les différents projets de l'entreprise dans leur communication tant en interne qu'en externe et je prend activement part à la réflexion sur la stratégie de communication.



J'ai passé un an au service communication de Transilien SNCF dans un contexte particulier de réorganisation. J'ai ensuite continué ma route pendant 2 ans à la Macif comme chargée de communication projets : cette expérience, très complète, m'a beaucoup appris. J'ai ensuite piloté pendant 3 ans la communication de l'action régionale au Cetim (Centre technique des industries mécaniques). Je suis, aujourd'hui, en charge de la communication des projets et de la com de crise pour la délégation Hauts de France de RTE.



Polyvalente, j'ai aujourd'hui pour ambition de faire carrière dans le domaine de la communication interne et externe. J'aime le travail en équipe et, par dessus tout, inventer de nouvelles façons de communiquer!



Je suis ouverte à toute opportunité, contact, conseils...



Mes compétences :

Communication externe

Création

Relations Presse

Communication interne

Relations Publiques

Marketing

Communication