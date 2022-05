Raphaelle FUSCO

Depuis bientôt deux ans, je suis chargée de communication pour le label d’État « Pôle d’innovation pour l’artisanat et les petites entreprises ». Cette activité m'a permis d'acquérir une expérience significative en communication : préparation de journées thématiques, rédactions d’articles (web et presse), conception de supports de communication (newsletter, sites web, plaquettes, rapports annuels), présence sur Wikipédia et Facebook, relations presse. Je suis donc tout à fait opérationnelle sur ce type de tâches.



Je suis également partie prenante du suivi administratif des structures labellisées par l'Etat (Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services - MINEFI). J'ai ainsi développé des compétences en matière de gestion de projet : lecture et analyse de demandes de labellisation, rédaction d'avis, suivi budgétaire. Grâce à ce travail, je suis sensibilisée aux besoins et contraintes des entreprises (en particulier TPE et entreprises artisanales) en matière d'innovation (compétitivité, design, positionnement marketing).



L'accompagnement d'entreprise m'intéresse vivement, ainsi que le conseil en communication.



Mes compétences :

