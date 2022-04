Aurelie BODIN

Forte de 10 années d’expérience dans le monde de l’entreprise, je connais bien les structures, les enjeux et les difficultés rencontrées à tous les stades de la hiérarchie et du management.

J’ai également une solide formation dans les domaines du coaching et de la psychologie.

J’ai acquis plusieurs outils sérieux, créatifs et innovants tels que la PNL, PCM, Maïeutique, sophrologie, relaxation, constellations systémiques ou nombrologie.

Je suis membre titulaire de l’AEC et supervisée.



Mes compétences :

centre design

Autocad