Aurelie BONANNO

Travaillant dans le domaine des sites et sols pollués depuis 8 ans, j'accompagne les promoteurs immobiliers, les industriels et les bureaux d'études dans la gestion et la réhabilitation de sites pollués. Mon expérience en Bureau d'Etudes et en entreprise travaux m'a permis d'appréhender tous les aspects du métier, depuis la phase étude jusqu'à la conception et la mise en place de techniques de réhabilitations adaptées aux problématiques spécifiques de chaque site.



Mes compétences :

Gestion de projet

Suivi de chantiers

Suivi clientèle

Management

Chimie

Environnement

Gestion de projets