Aurélie BONJEAN

Responsable qualité depuis 11 ans dans une PME de découpe de viande, je suis à la recherche d'un autre poste.

Entreprise où la direction n'est composée que de 5 personnes (sur 40 salariés), et très impliquée dans mon travail, j'ai eu la chance de pouvoir gérer de nombreux dossiers (qualité, production, migration informatique, appels d'offre, maintenance, marketing, environnement...).

Forte de cette expérience, je suis capable de travailler en service production comme en qualité et suis prête à relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Gestion de projet

Assurance qualité

Adaptabilité et polyvalence