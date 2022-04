Aurelie BONJEAN

Bonjour,

Je suis une femme active, motivée et je me donne à 100%. Je suis secrétaire d'accueil dans une fourrière privée. Je suis de formation Assistante de Gestion PME/ PMI. J'ai le niveau BTS AG. Je suis une personne sociable, à l'écoute des autres, et accueillante.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion administrative

Accueil physique et téléphonique

Batigest

Facebook

Sage

Rédaction technique

Ciel Compta

Planification

Courrier de gestion

Comptabilité analytique

Gestion des stocks

Gestion du courrier

Microsoft Word

Microsoft Excel

Active Server Pages