Aurélie BOUHET

Chef de Projet Recherche et Développement dans l’agro-alimentaire ayant 9 années d’une solide expérience dans une multinationale. Dans le développement de nouveaux produits et la gestion de projet dans un environnement multiculturel. Excellente relation avec le marketing, l'équipe réglementaire et les usines de production. Expertise technique approfondie de la formulation, de l'évaluation et de l'innovation de nouveaux produits. Personne passionnée avec de très bonnes compétences relationnelles, un excellent esprit d’équipe et un grand sens de l’analyse et une orientation des résultats marqués.





Mes compétences :

Haccp

GMP

Développement

Consumer Science

Food industy

Innovation

Industrialisation des projets

Flavors

Formulation