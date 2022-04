De formation architecte d'intérieur, et ayant une expérience de deux ans dans l'aménagement de bureaux, je suis actuellement à la recherche d'un travail dans le domaine de l'architecture d'interieur, aussi bien dans les secteurs privés que particuliers.

Je souhaite aujourd’hui m’ouvrir vers de nouveaux horizons, quelque chose de plus créatif, stable, différent et plus diversifié sur les espaces a aménager et a créer, ainsi que le design d'objet et de mobilier.



Je me présente brièvement, je m’appelle Aurélie BOUHIER, et je suis diplômée en Architecture d’intérieur depuis maintenant 2 ans. Je suis quelqu'un de nature dynamique, persévérante, autonome et rigoureuse. De plus, j’ai travaillé durant deux ans dans une agence de conseils en aménagement d’intérieur spécialisée dans l’aménagement de Sièges sociaux de luxe. Ce qui m’a énormément apporté sur la rigueur, l’écoute et l’exigence qu'est le métier d’architecte d’intérieur.



J’ai par la suite effectué un voyage à l’étranger en partant à l’aventure pour me trouver un peu plus.

L’année dernière a été une année très enrichissante pour moi car je reviens d’un voyage de 9 mois à Londres, et cela m’a aidé à savoir ce que je voulais, savoir qui j’étais, et surtout acquérir une seconde langue : l'anglais.



Vous trouverez un peu plus loin mon CV pour plus de détails





Mes compétences :

autocad

dessin

photoshop

Gestion et suivi des projets de rénovation et réha

Gestion de projet

Coordination des prestataires