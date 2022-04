Aurélie BOUYER

Bonjour !



Dynamique, à la recherche permanente de nouveaux challenges, je déploie les projets avec conviction, dans un souci d'adhésion et d'appropriation de la part des lignes métiers impactées.



Ce savoir-faire, je l'ai acquis au fil des années, en mettant en œuvre des projets de tailles variables et ciblant des organisations métiers très différentes.



La gouvernance de la donnée que j'insère depuis 2016 au sein du groupe Natixis, représente pour moi une rupture dans la continuité. En effet, je mobilise mes compétences et mon savoir-faire du mode projet pour mettre en œuvre un nouveau dispositif disruptif pour l'entreprise, qui à ce titre, est inégalé jusqu'alors.



Mes compétences :

Business Analysis

Gestion de projet

Fixed Income

Informatique

Financement structuré