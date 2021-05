Aurélie BOUILLOT

Éducatrice spécialisée, et titulaire d'une licence sciences de l'éducation, suite à une reconversion professionnelle, je travaille auprès de jeunes et d'adultes, en situation de handicap, ayant des déficiences sensorielles, psychique, de communication, intellectuelle et de comportement avec ou sans handicaps associés tels que l'autisme et la trisomie.

J'ai accompagné et animé des ateliers socio-éducatifs en fonction de leur projet. J'ai notamment utilisé plusieurs outils de communication tels que le Makaton ou la langue des signes françaises.

A la fois dans l'observation et l'écoute, curieuse et force de proposition d'aide dans le but de répondre aux besoins des personnes.