Aurélie BOULA

Diplômée d'un Master Sciences de la Terre et de l'Environnement avec pour spécialité l'hydrogéologie, l'hydropédologie et l'hydrobiogéochimie, je suis actuellement en troisième année de thèse en Hydrogéochimie au sein du laboratoire du pôle pluridisciplinaire de la matière et de l'environnement (PPME) à l'université de la Nouvelle Calédonie. Mes travaux porte sur l'étude et l'analyse des éléments métalliques dans les cours d'eau en contexte minier calédonien. Je travaille ainsi sur la définition du bruit de fond géochimique des rivières sur substrats ultramafiques, mais également sur le comportement des métaux en phase solide ou dissoute.







