Aurélie BOULEUC

Conseil auprès des sociétés, Puls'rh apporte son aide opérationnelle sur des projets de recrutements, chasse de tête, accompagnements dirigeants et gestion des RH.



Recrutements de cadres top et middle management dans le domaine de :

- Finance, Comptabilité / Expertise-Comptable

- Commercial, Marketing, Communication

- Achat & logistique





Conseils auprès des particuliers



Accompagnement dans la gestion de Carrières : Accompagnement individuel, Atelier, Bilan professionnel, bilan de compétences, réorientation, transition.

Accompagnement dans la recherche d'emploi : Méthodologie, outils, personal branding et communication.



Mes compétences :

Gestion

Recutement

Webmarketing

Ressources humaines