Aurélie BOURDELET ROGNON

De formation ESC Bac +5, j'ai une expérience de 11 ans dans le domaine du marketing/communication.



J'ai travaillé à la fois en BtoB et BtoC, dans les univers de la grande consommation (l'Oréal, Procter & Gamble, Kassius ) et de la pharmacie (Novartis, Biogaran, Pfizer) sur des problématiques marketing produits/gamme et clients/relationnel ce qui m'a permis de développer une vision large du métier, d'acquérir une expérience diversifiée et de faire preuve d'adaptabilité. Ceci est d'autant plus vrai que j'ai évolué à la fois dans des grosses et des petites équipes.



En plus de la maîtrise du pilotage des marques, mes différentes missions m'ont conduites à gérer des lancements (Vicks Babybalm, marque Crest, ProRhinel adulte, Lamisilate, génériques...), à développer des plans média (brief créatif, copy stratégique...), à motiver et former les forces de vente (commerciaux, grands comptes, VM, délégués officianux), à gérer des groupes d'experts (pédiatres-dentistes, pharmaciens), à mener des communications de crise (défense du fluor), à développer des programmes relationnels on et off line (fidélisation, rétention, recrutement) et à créer des actions de sensibilisation et d'éducation des consommateurs/patients et des professionnels (Fixodent, actions de dépistage à l'officine Pfizer).



J'ai également travaillé sur des projets de business developpement (rachat de marques, développement de nouveaux produits) et d' optimisation des produits (processus de production, adéquation avec besoins consommateurs...).

J'ai eu à gérer des projets en conseil stratégique (mission de consultant chez Add On Management) et des projets liés à la communication interne (livret d'acceuil de PSA, newsletter Pfizer) institutionnelle (mise à plate de la communication Pfizer à l'officine), aux affaires publiques (Pfizer).



Mes différents postes m'ont permis d'encadrer et de manager des collaborateurs, de façon fonctionnelle et hiérarchique (stagiaires et alternances, assistantes, chefs de projet junior, chefs de projet sénior...) et de gérer des P&L et des budgets marketing/prestations(jusqu'à 15M€). Mes collaborateurs me reconnaissent comme quelqu'un de pro-active, imaginative, réfléchie, pédagogue, avec un leadership naturel et une facilité à motiver les autres.



je suis motivée par les projets ambitieux et les défis à condition qu'ils soient encadrés par une vision claire et un état d'esprit enthousiaste et dynamique. J'ai également au fil de mon expérience développé des affinités avec certains types de missions et suis aujpourd'hui particulièrement intéressée par le marketing client, les projets incluant la dimension web, les études ROI et analyses marketing ainsi que les actions transversales (institutionnelles, éducation consommateurs, sensibilisation, lobbying...).





Recommandations :

- Pierre Yves Frouin (Worldwide marketing manager - J&J)

- Stéphane Gaillard (Indirect Procurement manager EMEA - Estée Lauder)

- Audrey Genna (Chef de produit Critical care - Nordic Pharma)

- Eric Roche (CEO France - Téva)



Mes compétences :

Conseil

Education

Éthique

Food

Gestion clients

GMS

Internet

Management

Marketing

Microsoft CRM

Nutrition

Off line

OTC

Pédiatrie

Pharmacie

Prévention

Relationnel

Relations publiques

Retail

Santé

Stratégie

Communication

Gestion de projet