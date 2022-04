Aurélie BOUVET

Contaminée par le virus du sport dès mon plus jeune age, je partage ma vie entre le roller, les raids, le vélo, la plongée sous marine, l’aikido, la danse, la course à pied et la musique.

Passionnée de voyages et avide de découvrir de nouvelles cultures, j'exerce sur un plan international le marketing stratégique et opérationnel, étant convaincue de l'importance de les associer en permanence pour coller aux réalités du marché.

Mon goût pour la communication et mon ouverture d'esprit font de l'aspect relationnel une de mes forces, captivée par les dicussions et échanges d'opinions sur une variété de sujets.



Certifiée d’origine normande, j’ai succombé aux charmes de la savoie pour profiter du cadre naturel et travailler dans le secteur du marketing du sport au niveau international.



Des projets pleins la tête, je me donne tous les moyens de les réaliser en m’investissant à 300% dans ce que j’entreprends.



Une cuillère à soupe de motivation, 15 cl de détermination, un zeste de caractère, une pincée de folie, le tout dans un plat de bonne humeur, c’est la composition de ma personnalité.



Mes compétences :

Communication

HTTP

International

International management

Management

Manager

Marketing

Sport

Sport marketing

Sports

Sports marketing