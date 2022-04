Aurélie BRIDÉ

Actuellement en poste en tant que RAF auprès d'une start-up montpelliéraine.

J'apprécie plus particulièrement le travail en équipe, la polyvalence et une intervention sur un large champs d'action.

Mes domaines de prédilection sont les ressources humaines et le contrôle de gestion.



Mes compétences :

Communication

Contrôle de gestion

RESSOURCES HUMAINES (juridique - social / gestion

MANAGEMENT ORGANISATIONNEL

Microsoft Excel-Word et PPT

ESPAGNOL - ANGLAIS

CONTROLE DE GESTION : FINANCIERE ET ADMINISTRATIV

Analyse Financière (bilan + Compte de résultat)

Suivi des coûts & Processus budgétaire, Trésorerie

Comptabilité et normes IFRS

Administration complète du personnel + Paye et cha

Gestion des carrières, GPEC

Réglementation sociale, droit du travail

Formation professionnelle et continue