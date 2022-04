Aurélie BRIOLAN

Passionnée et Motivée par le marketing, la vente , les réseaux sociaux, je suis ouverte sur le monde et les nouveautés technologiques. Je souhaite participer à la construction et au développement d'une entreprise et grandir avec elle.

Mes expériences professionnelles dans le domaine du marketing ont confirmé mon choix et mon gout pour ce métier.



Mes compétences :

Communication évènementielle

Aisance relationnelle

Community management

Gestion de base de données

Rédaction web

Créativité

E-commerce

Gestion de la relation client