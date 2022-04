Aurélie BROUSSAL

Jeune diététicienne diplomée.

J'ai les compétences pour prendre en charge des patients dans le cadre de pathologies, de rééducation. Tenir compte des habitudes alimentaires. Elaborer, controler des menus. Controler les méthodes d'hygiène en cuisine.

J'ai acquis de l'expérience durant mes stages dans le domaine hospitalier, en centre de soins de suite et de réadaptation ainsi qu'en restauration collective.

Je suis professionnelle, organisée, autonome, souriante, dynamique avec le sens de l'initiative l'esprit d'équipe.

Pour me détendre, je cuisine, je fais du sport, je lis et vais au cinéma.



Mes compétences :

Diététicienne

dynamique

Organisée

Perfectionniste

Sens du contact