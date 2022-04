Aurélie BRUGNON

Diplômée depuis Septembre 2010, je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans un service Paie.

Sérieuse, rigoureuse et ayant le sens des responsabilités, je souhaiterai mettre en œuvre les connaissances techniques acquises au cours de mon DUT, et de ma période en apprentissage à France Telecom. Ayant travaillé pendant un an dans un service paie en alternance, j’ai eu pour mission la gestion des éléments de paie, la saisie de ses éléments, la vérification de la paie, la gestion des litiges de paie et la gestion des contrats et des modifications de contrat (modification du temps de travail, mobilités…). Travaillant au sein d’une équipe de quatre personnes j’ai été en charge de 2800 paies ce qui a demandé de l’organisation, une bonne gestion du temps de travail, et un travail en équipe. Cette expérience m’a également permis d’acquérir la maîtrise de différent SIRH (people soft et HR ACCES). Je souhaiterai donc poursuivre dans ce domaine.