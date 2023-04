Julien DEVIC

Après une formation de 1 an et 4 mois, j'ai obtenu ma validation en tant que directeur de magasin. Je l'espère la première étape d'une carrière qui se veut pleine d'ambitions.



Mon objectif à long terme :



Passionné par la Grande distribution, secteur vers lequel j'ai orienté mon projet professionnel, j'espère pouvoir un jour (et je m'en donnerai les moyens) obtenir un poste à hautes responsabilités dans ce domaine.



Des qualités pour y arriver :

- Organisation: Grâce à mes expériences professionnelles en gestion de projet (Rénovation Simply Market Gourmand, Showroom...) et aux nombreux projets en groupe durant mes études.



- Esprit critique et capacité d'analyse : Mon expérience auprès de différents intervenants (Fournisseur, distributeurs, services d'appui, magasin) ainsi que mon intérêt certain pour le secteur de la grande distribution me permettent de mieux appréhender et comprendre les enjeux des différentes missions à réaliser.



- Leadership et Dynamisme : Qualité développée grâce à des expériences en management d'équipes. La direction en binôme du magasin de Parly 2 avec une équipe de plus de 90 collaborateurs m'a permis de m'affirmer et de m'imposer au sein des groupes grâce à une grande force de proposition et de décision. Aussi, j'ai toujours eu une motivation et une implication très forte dans les tâches à réaliser ... Parce que le travail doit être fait, mais surtout parce qu'il doit être bien fait.



Mes compétences :

Microsoft Office Excel

Microsoft powerpoint

Microsoft word

Microsoft access

Nitro Nielsen

Management d'équipe

Grande distribution

Gestion de projets

Test management

Business Objects