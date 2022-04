Aurelie BUCCI

Communiquer, partager et proposer le meilleur d'une strategie adaptée à un client, c'est le coeur de métier, ce pour quoi j'ai tous les jours envie de faire plus, de me perfectionner pour en sortir le meilleur.



En veille permanente, la Communication au sens large me passionne, tout autant que l'évènementiel, souvent un objectif et une finalité d'une stratégie de communication bien menée.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Web analytics

Communication interne

Rédaction web

Communication externe

Conseil en communication

Communication événementielle

Webmarketing

Organisation d'évènements

Organisation