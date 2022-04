Georges SAUVAT

Dans la jungle de l'internet, JALIS, numéro 1 de la visibilité, permet aux entreprises de se distinguer au meilleur coût.



Grâce aux outils JALIS, nous proposons à nos clients de piloter leurs référencements sur les principaux moteurs de recherche tels que "GOOGLE" notamment.



Notre savoir faire :

- Référencement

- Sites internet

- Boutiques E-commerce

- Solutions intranet



Avec une très forte progression en volume de réalisation et de CA, Jalis est une entreprise en pleine croissance lui permettant notamment de devenir incontournable dans le domaine de la création de site internet et de son référencement.



Pour accompagner notre développement notamment en région Languedoc Roussillon et la région Rhône-Alpes, nous recrutons homme/femme de terrain, animé(e) par un esprit de conquête. Véritable responsable de votre secteur, vous assurez le suivi et le développement des ventes en accord avec la stratégie commerciale de la société.



Distinguez-vous avec JALIS l'Architecte de votre e.solution.



Mes compétences :

Référencement

Communication

Webmarketing

Google adwords

Facebook ads

Marketing

Encadrement