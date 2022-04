Aurélie BURNOT

Dynamique, curieuse, communicante, autonome, rigoureuse, pédagogue et créative, j'aime relever de nouveaux challenges, apprendre de nouvelles choses et pouvoir apporter mon savoir, mon savoir-faire et mon savoir-être.



Mes compétences :

Adaptabilité

Dynamique

Pédagogie

Créativité

Aisance relationelle

Communication

Risque chimique

Évaluation des risques professionnels

Supports de communication

Formation

Audit

Environnement

Qualité

Sécurité