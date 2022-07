Aurelie CAJA (DUBOIS)

En exercice depuis vingt ans, jai acquis une expérience professionnelle dans les secteurs de la communication et des relations aux publics, la gestion administrative et financière de projets, et le management déquipe. Appréciant la dynamique collective, je sais aussi être autonome et faire preuve d'initiatives et de créativité. Rigoureuse et organisée, je possède un bon rédactionnel et un bon esprit de synthèse.



Au fil de mon parcours professionnel, tourné vers la communication stratégique et opérationnelle, jai occupé les postes complémentaires dadministratrice, de responsable de communication, dattachée de presse, de relations publiques et de coordinatrice de projets au sein de plusieurs institutions culturelles.

Une expérience marquante a été, en 2011, ma nomination en tant que responsable du service de la communication de lEPIC Jazz à Vienne, poste que jai occupé pendant 3 ans, après avoir été attachée de presse et assistante de communication de ce festival de référence internationale. Ma mission était de redéfinir la stratégie de communication et son cadre administratif. Jai donc conçu puis déployé le premier plan de communication triennal de la nouvelle structure, en positionnant la marque « Jazz à Vienne », tout en mettant en place les nouvelles procédures de marchés publics. Pour mener à bien ce projet, jai proposé une nouvelle organisation déquipe, et recruté des collaborateurs saisonniers en fonction des pics dactivités de

lEPIC. Enfin, jai encadré cette équipe mouvante tout en gérant le service sur le plan administratif et financier.

En 2014, la nouvelle direction de la Fête du Livre de Bron ma sollicitée pour mettre en place sa communication globale. Ce nouveau défi ma permis à la fois de renouveler mes interactions avec le milieu

culturel et de mettre en pratique mes savoir-faire et compétences en matière de redéfinition de la stratégie de communication dun événement et son redéploiement territorial. Mes missions se sont étendues à la création puis à la coordination de plusieurs projets de médiation en direction de professionnels du Livre comme des

responsables et usagers des médiathèques et bibliothèques de la Métropole de Lyon, et des élèves de cycle 4.

Au cours des 2 dernières années, en raison de la crise sanitaire et les contraintes associées, jai pleinement participé

à la transformation et au maintien de la 35ème édition du festival sous une forme inédite 100% numérique, réimaginé une stratégie de communication adaptée à ce nouveau format et à son déploiement, et développé de nouvelles compétences en gestion de projets audiovisuels et numériques.