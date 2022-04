Aurélie CAMUS

Mes missions :

Assurer la visibilité du groupe et de ses marques sur internet à travers la mise en place de supports web et mobile : sites de marques, site corporate, e-commerce, outils de webmarketing, réseaux sociaux.



- Analyse des besoins et mise en place de préconisations, rédaction de cahiers des charges,lancement d'appels d'offres, mise en place et suivi des plannings

- suivi des budgets

- Assurer la cohérence entre l'ensemble des projets en place ou à lancer (demande d'évolution, nouveaux projets)

- Assurer la coordination et le suivi des agences,

- Suivi et analyse des statistiques ( Google analytics)

- Suivi du référencement

- Mise en place d'outil de web-marketing : affiliation, jeux concours, display...

- Définitions de contenus éditoriaux, rédaction et intégration ( actualités, newsletters etc...)

- Développement ergonomique et graphique (création d'éléments graphiques, maquettes, gabarits...)

- Management d’équipe



Sites web : leanature.com - leanatureboutique.com - jardinbio.fr - sobio-etic.com - laboratoire-leanature.com - liftargan.com - eauthermalejonzac.com - natessance.com - secretdelea.fr - iledere-cosmetique.com



Mes compétences :

Webmaster

Communication

Adobe Photoshop

Réseaux sociaux

Facebook

Photoshop

Internet

Web

SEO

Prestashop

Google analytics

Google Adwords

Webmarketing