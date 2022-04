Aurélie CARLIER

Ma fonction d'ingénieur qualité m'a permis d'acquérir une bonne connaissance des exigences et référentiels client, et d'appliquer la principe de l'APQP sur différents projets (en phase développement ainsi qu'en phase série).

Principal mot d'ordre : mettre la satisfaction client au centre des préoccupations.

Gestion de l'industrialisation d'un produit, des dossiers d'échantillons initiaux, des audit client, des incidents ainsi que des changements font partie de mes activités.



J'ai également développé une bonne connaissance des normes ISO TS 16949 et ISO 14001, pour lesquelles je participe activement aux audits de certification.



La dimension environnementale de ma fonction est également très attractive car transversale. Dans le contexte actuel, l'Entreprise doit être gérée de manière à protéger les ressources et les émissions polluantes. A ce titre le système de management environnemental permet d'améliorer continuellement la performance environnementale de l'Entreprise.



Mon bon niveau d'anglais à l'écrit et à l'oral me permet d'évoluer dans un milieu international.



Mes compétences :

Anglais

Communication

Environnement

Hygiène

Management

Normes iso

Organisée

Perseverance

Qualité

Qualité Hygiène Sécurité Environnement

Rigoureuse

Sécurité

SST

Service client

ISO

Organisation

Audit

ISO 14001 Standard

APQP

Gestion de projet

ISO 900X Standard

PPAP

5S

Kaizen