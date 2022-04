Aurélie CASTELLA

Profeel, spécialistes de la mise en forme physique et du bien-être.

Accompagnement Sportif Personnalisé à Domicile, agrémenté Service à la Personne (50% de déduction ou de crédit d'impôt)

Accompagnement Mental Personnalisé pour les sportifs, les chefs d'entreprises ou les particuliers.

Interventions pour le Mieux-Etre en Entreprise : Echauffements à la prise de poste, Récupération Physique et Nerveuse, Conférences Participatives, Conférences Posture et Prévention, Boot Camp, Team Building.