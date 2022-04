Aurélie CASTILLO

Mon parcours professionnel a été orienté pendant plusieurs années vers le domaine commercial. J'y ai occupé différentes fonctions : prospection directe par téléphone et sur le terrain, conseil et vente en agence, ou au domicile des clients, responsable des ventes et responsable d'une agence.



A la recherche d'un emploi plus stable, j'ai décidé de me réorienter vers des postes d'assistante commerciale ou de chargée de clientèle pour me permettre d'utiliser mes compétences commerciales et administratives.



Dans un contexte de crise du marché de l'emploi et dans une région peu dynamique, j'ai enchaîné plusieurs CDD sur ce type de poste sans avoir la chance de trouver ma voie ou de pouvoir rester dans une entreprise.



Puis j'ai été embauché par Ociane pour un remplacement de congé parental, j'y suis restée pendant 2 ans et demi. Une expérience inoubliable qui m'a enfin permis de trouver le poste fait pour moi : stimulant intellectuellement, un secteur qui bouge perpétuellement, le contact avec la clientèle, la vente, etc.

Malheureusement, la fusion avec la Matmut m'a empêché d'y rester.



Cette expérience m'a en tous cas permis d'être embauchée en CDI par la mutuelle Prévifrance à un poste similaire



Mes compétences :

dynamique

Force de proposition

INTUITIVE

Organisée

Relationnel

Ressources humaines

Vente