Jean-Michel RAVAUD

Conseiller d'Accueil

Conseiller insertion professionnelle

Responsable commercial d'agence d’intérim

Chargé de Recrutement

Conseiller Emploi et accompagnement

• Accompagnement dans le projet professionnel

• Evaluations, conseils, diagnostic des compétences

• Prospection du marché de l’emploi

• Synergie des actions avec les agences

• Proposition de solutions

• Déterminer un projet professionnel réalisable

• Convaincre, argumenter et échanger

• Partage des idées en équipe

• Mise en situation d’entretien individuel ou collectif

• Atteindre les objectifs de placement

• Préparation et animation d’ateliers « entretien d’embauche

• Interface avec le Conseil Général des Hautes-Pyrénées dans le cadre de l’action départementale d’insertion



Mes compétences :

CHARGE DE RECRUTEMENT ET OUTPLACEMENT

RESSOURCE HUMAINE

COMMERCIAL

ASSURANCES

Pilotage