Franck AVRIL

Responsable de la cellule Environnement du Groupe CETAB



DOMAINES D'EXPERTISE

− Démarches et certifications environnementales

− Code de l'Environnement

− Gestion, traitement, recyclage et valorisation des déchets



CHAMPS OPERATIONNELS

Gestion de projet:

− Maîtrise d'oeuvre

− Assistance à Maîtrise d'ouvrage

− Management SME (HQE, BREEAM)

− ACV

− Etude d'impact, Dossier d'incidence Loi sur l'Eau, Cas par Cas, Natura 2000, ICPE

Communication:

− Concertation, animation de réunion et de groupe de travail

− Conseil aux entreprises et collectivités

− Relationnel avec intervenants extérieurs

Management:

− Encadrement d’équipe projet, planification du travail et mobilisation des ressources

− Renforcement d’équipe : sélection et recrutement des candidats

− Réponse aux appels d'offre de marchés publics et privés



Mes compétences :

Déchets

Conseil

Développement durable

Gestion de projet

Management

Biomasse

Recyclage

Microsoft Office

Méthanisation

Concertation publique

Traitement des eaux

Hydraulique

Communication

Ecologie

Mayotte

CSR

Compostage

Urbanisme

PLU