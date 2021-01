Rémi GUELAT

Acteur médical de la gestion du risque, le service du contrôle médical conseille, accompagne et contrôle les assurés et les professionnels de santé. Le service du contrôle médical dispose d'un pôle auprès de chaque caisse d'Assurance Maladie. Il est constitué de praticiens conseils (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens) et de personnel administratif.



Acteur médical de la gestion du risque, le service du contrôle médical :

> Conseille les assurés et les professionnels de santé sur la réglementation médico-sociale et sur le bon usage des soins.

> Accompagne les assurés et les professionnels de santé pour améliorer la prise en charge des affections de longue durée (A.L.D.).

> Analyse et contrôle les demandes de prestations des patients et les activités des professionnels et établissements de santé.

> Contrôle la bonne application de la réglementation et des pratiques médicales.

> Réalise des études.



Pour ma part, mon travail consiste à contribuer à la mise en oeuvre du droit du travail et des dispositions conventionnelles, à la gestion des outils SIRH et aux études RH servant d’aide à la décision ou aux axes d’orientation. Mon travail s'articule autour de 3 axes :



- Informer et conseiller sur les questions juridiques dans le domaine des ressources humaines :

* Informer, orienter et conseiller les personnels, leurs responsables sur la réglementation juridique et conventionnelle

* Assurer la veille juridique dans le domaine

* Réaliser des notes techniques



- Exploiter le système d'information des ressources humaines :

* Contribuer au pilotage des outils SIRH

* Elaborer et suivre les tableaux de bord

* Gèrer et exploiter les données relatives à la gestion des ressources humaines

* Accompagner la mise en place de méthodes ou d’outils concernant son domaine d’activité

* Fiabiliser les indicateurs RH en relation avec le service « Mission d’appui au pilotage »



- Contribuer à la réalisation de projets et études :

* Réaliser des études et des bilans sur la gestion des ressources humaines

* Contribuer à la réalisation de projets internes au service et/ou en lien avec la politique RH de l’organisme

* Comptabiliser et informer sur les absences en lien avec l’exercice du droit syndical et les IRP



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation continue

Gestion de projet

Formation