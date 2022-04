Aurélie CAVIN

- Management d'équipe commerciale

- 9 ans d'expérience dans la négociation en centrales d'achat.

- Gestion financière des comptes clients: budgets délégués et P&L.

- Prévisions des ventes et élaboration des budgets.

- Coordination avec les services supports et annexes: marketing et trade marketing, contrôle de gestion et comptabilité, service client et supply chain, reporting...



Mes compétences :

Responsable grands comptes

Luxe

Distribution Sélective